Erzurumspor, Manisaspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig Takımlarından Erzurumspor Futbol Kulübü, Manisaspor ile Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Zorlu maç öncesi konuşan mavi-beyazlı takımın hocası Hakan Kutlu, 204 gündür taraftarlarından uzakta oynanan maç serisinin bu hafta bitmesini umduklarını söyledi.

Transfer yasağı, Kazım Karabekir Stadyumu’nun tadilatı ve yönetim ile alakalı belirsizlikle birlikte ligde yoluna devam eden, Bandırma ve Bodrum maçlarından aldığı 2 puanla ligin 11’inci sırasında yer alan Erzurumspor’da 28 Ağustos 2023 tarihinde oynanacak olan Manisaspor karşılaşması hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu, uzun süredir taraftarlarından uzakta ve zorlu süreçlerden bu güne kadar geldiklerini belirterek, “Ben takımın başına geldiğim günden bu yana kendi sahamızda hiç maç oynamadık. 204 gün olmuş, Erzurumspor kendi sahasında oynamayalı. İnşallah Manisaspor maçıyla kendi sahamızda kendi taraftarımızın önünde bir galibiyet almak istiyoruz. Bu bzim için çok önemli bir maç” diye konuştu.

“Oyuncularımın performansından memnunum”

Oyuncularını hazırlık kampları sürecinde gösterdiği performansla iyi işler yaptığını anlatan Kutlu, “Bandırma ve Bolu maçlarında bunun sonucunu aldık. Kazanabileceğimiz iki maçtı. Bu arada transfer tahtasının açılması için yoğun bir çaba harcıyoruz. Yönetim ve Belediye başkanımız uğraş veriyor. Aramıza katmak istediğimiz oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Erzurumspor kıymetli bir marka. Sürekli olarak transfer yasağının olduğunu ifade ederek bu marka değerine zarar getirmek istemem. Ama transfer tahtasının açılması gerekir. Bu konu olumlu olarak sonuçlanmasa elimizdeki mevcut kadro ile en iyisini yapmaya çalışacağız. Lig uzun bir maraton. Sıkıntıya düşebiliriz. Ben bu kadronun her türlü zorluğa rağmen kendilerine yakışanı yapacağına inanıyorum. Estrella büyük ihtimalle bu hafta içi aramızda olacak ama aramızda olması bir süre alabilir” şeklinde konuştu.

“Herkes elini taşın altına koymalı”

Erzurumspor’un bir sıkıntı karşısında yoluna devam ettiğini ifade eden Kutlu, “Biz artık maçlarımızı içerde oynamak istiyoruz. Yorulduk artık. Sürekli dışarda olmaktan. Transfer yasağı kadar önemli bir konu. Başka yerlerde maç oynamak bizi psikolojik olarakta yoruyor. Bu anlamda şehrin dinamiklerinin Ahmet Dal ve Mehmet Sekmen başkanlarımıza destek olması gerekiyor. Gelirlerimiz kısıtlı ama giderlerimiz bir o kadar çok. Bu işler birkaç kişinin sırtına yüklemekle olmaz. Dışardan başkan olmadan yönetici olmadan da destek olunabilir. Bizim maçlarımızı içerde oynamaktan başka bir düşüncesi yok” açıklamalarında bulundu. – ERZURUM