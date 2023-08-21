Erzurumspor-Manisaspor Maçının Stadı Belirsiz – Son Dakika

1. Lig ekiplerinde Erzurumspor, oynadığı ilk 2 maçta aldığı beraberlikle yoluna devam ediyor. Mavi-beyazlı takım tesislerinde Manisaspor maçı hazırlıklarına başladı. TFF’nin resmi açıklamasında Erzurumspor-Manisspor 25.08.2023 tarihinde ve saat 21: 00 karşılaşacağı maçın stadı yazılmadı.

Bandırmaspor ile Giresun’da ve Bodrumspor deplasmanında aldığı iki puanla ligin 11’inci sırasında yere alan Erzurumspor Futbol Takımı, bu hafta karşılaşacağı Manisaspor karşılaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı takımın içerdeki maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki tadilat çalışmaları hızla devam ederken; taraftar, oyuncular ve teknik yönetim başta olmak üzere herkesin umudu Manisaspor maçının Erzurum’da oynanması yönünde. Özellikle taraftarın uzun bir zamandır takıma hasret olması ve kendi tribünlerinden maç izleyememesi şehrin en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde Erzurumspor-Manisspor karşılaşmasının yeri boş geçildi.

Teknik Direktörü Hakan Kutlu, antrenmanlarda oyuncularını 3 puan alma noktasında konsantre ettiği görüldü. Bu arada Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu’nun Bodrum FK maçıyla alakalı yorumlarında, çok zorlu şartlar altında 40-45 derece sıcakta maç oynadıklarını dile getirerek ” Burada bu hava şartlarında hiç bir Süper Lig takımını akşam 9 veya 10’dan önce maç oynatamazsın. Peki bu lige neden oynatıyorsun? Bu lige yeterince değer verilmediğini düşünüyorum. Bu saate bu maçı burada oynatanlar kendi çocuklarını bu saate bu sahada oynatmazlar. Kenardan iki takımın futbolcularının hallerini görünce gerçekten çok üzüldüm. Eminin ki Bodrumspor’lu futbolcu kardeşlerim bile bu saate burada maç oynamak istemezler. Erzurum’da hava eksi 10-15 derece olunca bize algı yapıyorlar. Bu soğukta karda kışta Erzurum’da maç oynanır mı diye, ama burada 45 derece sıcaklıkta maç oynatıyorlar ve kimse ağzını açmıyor. Keza soğuk futbolcu sağlığı için bir tehdit değil ancak bu sıcak Allah korusun her şeye yol açabilir. Yazık gerçekten çok yazık.” diye konuştu. – ERZURUM