Esenyurt’ta Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Esenyurt’ta sıcak hava sebebiyle açık bırakılan balkon camını görüp tırmanan hırsız, uyuyan ev sahibinin yanındaki telefonu sessizce alarak kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 03.40 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki kişi sokaktaki binaya yaklaştı. Şahıslardan biri gözcülük yaparken diğeri evin birinci katındaki camı açık olan balkona tırmandı. O sırada balkonda uyuyan ev sahibi Cengiz Kaya’nın telefonu, yanındaki prize takılı haldeydi. Kaya’nın uyuduğunu gören şüpheli, sessizce telefonu alarak balkondan atladı. İki şahıs olay sonrası uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sabah uyandığında telefonunun yerinde olmadığını görünen Kaya, şaşkınlık yaşadı. Evinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde durumu anlayan Cengiz Kaya, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek parmak izi aldı. Emniyet güçlerinin şahısları yakalama çalışmaları devam ederken yaşanan hırsızlık anları binanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşadığı hırsızlık olayı ile ilgili konuşan Cengiz Kaya, “Gece 02.30 gibi hava sıcak olduğundan pencereyi açtım. Balkonumda yatıyordum. Sabah 04.00 gibi uyandığımda yanımdaki cep telefonumun olmadığını fark ettim. Sabah olunca kamera görüntülerine baktığımda gece saat 03.40 civarında cep telefonumun birinin balkona tırmanarak alındığını gördüm. İki kişilerdi ve diğer kişi de gözetliyordu. Hırsızlık ile ilgili polise bilgi verdik. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Hepimizin çoluk çocuğu var. Tam uyurken yatağımın yanında telefonumu alması beni bile şaşırttı. Allahtan bana bir şey yapmadı. Beni de öldürebilirdi ya da burada çocuğum olabilirdi. Eve girip televizyonu da alabilirdi. Korku içinde uyandık. Yaklaşık 8 bin TL zararımız var” dedi. – İSTANBUL