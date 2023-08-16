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Eski Futbolcu Sakıp Özberk, Gaziantep’te Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ağustos 16, 2023 14:30
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Son Güncelleme: 16.08.2023 17:27

Hatay’ın Arsuz ilçesinde denizde hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, memleketi Gaziantep’te defnedildi. Özberk’in cenaze törenine yakınları, CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve futbolseverler katıldı. Özberk’in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde denizde hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, memleketi Gaziantep’te toprağa verildi.

Dün Hatay’da girdiği denizde boğulan 78 yaşındaki Özberk’in naaşı, Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi’ne getirildi.

Cenaze törenine Özberk’in yakınları ile CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Erdal Güneş ve futbolseverler katıldı.

Özberk’in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Kaynak: AA
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