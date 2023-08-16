Eski Futbolcu ve Teknik Direktör Sakıp Özberk Hayatını Kaybetti

Eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sakıp Özberk, Hatay’ın Arsuz ilçesindeki yazlığının yakınında denize girdi. Özberk’in gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Özberk, yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Özberk’in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TFF’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Sakıp Özberk’in vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, “Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

?BİRÇOK KULÜP ÇALIŞTIRDI

Sakıp Özberk futbolcu olarak Reyhanlıspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarında; teknik direktör olarak ise Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnu, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüplerinde görev yapmıştı.