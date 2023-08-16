Eskişehir Alpu’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son Güncelleme: 16.08.2023 08:01

Eskişehir’in Alpu ilçesindeki orman yangını, 14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100’ü aşkın personel ile yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir’in Alpu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Dün ilçenin Taştepe mevkisindeki karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

14 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 100’ü aşkın personelle yürütülen söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de söndürme çalışmalarını takip etti.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA



