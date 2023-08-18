Eskişehir Beylikova’da Yaz Spor Okulu Kapanış Töreni Yapıldı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde belediye tarafından düzenlenen yaz spor okulu, kapanış töreniyle sona erdi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Özkan Alp, yaz spor okullarında 250 öğrenciye modern tesislerde profesyonel antrenörler eşliğinde spora ve hayata hazırlayacak eğitimler verdiklerini söyledi.

İlçenin genç nesillerine futbol, voleybol ve yüzme branşlarında spor eğitimleri verildiğini belirten Alp, “Yarının profesyonel sporcuları için ilk adımlar atılmıştır. Yaz spor okulu programlarına katılarak spor ruhunu yaşayan ve yaşatan tüm genç sporcularımızı ve eğitmenlerini yürekten kutluyor, 2023-2024 eğitim öğretim yılında başarılar ve mutlu bir gelecek diliyorum.” dedi.

Alp’in konuşmasının ardından öğrencilere sertifikaları verildi.

İllüzyon gösterisi sonrası çeşitli ikramlarda bulunulan törene, Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, daire amirleri ve veliler katıldı.