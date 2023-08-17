Eskişehir Otogarında Yaz Sezonunda Yoğunluk Beklenmedi

Yaz sezonunda Eskişehir otogarında beklenen yoğunluk oluşmadı

Sürücüler, araçlarda yeterli doluluk oranına ulaşılamamasından şikayetçi

Eskişehir otogarında araç sahibi olan Ramiz Balkan:

“Zorunlu olmayan insanlar kesinlikle yola çıkmıyor”

Otogar esnafı İbrahim Özal:

“Yurt dışından gelenler bile otobüs fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyor”

ESKİŞEHİR – Yaz tatilinde işlerin yoğun olmasını bekleyen otobüs firmaları araçlarda yeterli doluluk oranına ulaşamazken, şoförler mazot fiyatlarındaki artıştan şikayetçi.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaz tatili gelmesine rağmen işler durgun. Normalde tatil sezonlarında yoğun olduğu bilinen peronlar boş kalırken, otobüs biletlerindeki fiyat artışı vatandaşları alternatif taşıma araçlarına yönlendirdi. Otobüs şoförleri seferlerde yeterli doluluk oranına ulaşamadıklarını ve kazanç sağlamak konusunda zorluk çektiklerini aktarırken, otogar esnafı işlerinin azaldığından bahsetti. Özellikle mazot fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olan şoförler, fazla yüksek oranda rayiç fiyatı alan otogarları eleştirdi.

“Zorunlu olmayan insanlar kesinlikle yola çıkmıyor.”

Eskişehir otogarında araç sahibi Ramiz Balkan, en büyük sıkıntılarının mazot fiyatları olduğunu söyledi. Buna bağlı olarak araçlar dolu gitse bile fazla kazanç elde edemediklerini ifade eden Balkan, “Şu anda mazotumuz 8-9 TL. Sahada günlük 13-14 milyonun üzerinde yakıtımız var. Yakıttan sonra personel ve diğer masraflar derken maliyetlerimiz çok arttığından işimiz zor. Şu anda doluluk oranımız düştü. Doluluk yüzde 30-35’lerin üzerinde geziyor. Mazot zamlarından sonra yolcu sayımız azaldı. Ondan dolayı tam dolu doluya gidip gelemiyoruz. Zaten insanlarımızın çoğu da seyahatini kısıtlıyor. Zorunlu olmayan insanlar kesinlikle yola çıkmıyor. Bir aracın komple sigortası yıllık 500 bin lira gibi çok yüksek fiyatlarda olduğundan biz zorlanıyoruz, otobüs camiamız para kazanamıyor. Ayrıca bazı belediyelerde rayiç fiyatları çok yüksek. Mesela Balıkesir Belediyesi tarafındaki çıkışlarımıza çok yüksek rayiçler alıyorlar. Transiti ayıramıyorlar, aslında geçtikçe transitin düşmesi lazım. Bazı belediyeler buna yardımcı olmuyor” dedi.

“Yurt dışından gelenler bile otobüs fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyor”

Otogar esnafı İbrahim Özal, yaz sezonuna rağmen Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde işlerin yeteri kadarıyla yoğunlaşmadığını belirtti. Otobüs fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle de insanların seyahatini kısıtladığını dile getiren Özal, “Otogarda işler yavaş. Yurt dışından gelen insanlar zaten uçakla geldiler. Onlar bile otobüs fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyorlar. Otogarda maalesef işler düşük. Giderlerimiz arttığı için biz de bazı ürünlere zam yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi otobüs fiyatları artıyor, insanlar yüksek bilet fiyatları vermek zorunda kalınca da buradaki alışverişini kısıtlıyor. Millet gidecek, tatilini yapacak. Dolayısıyla buradaki alışverişlerini kısıyorlar ve Eskişehir otogarındaki esnafın işi daha çok düşmüş oluyor. Geçen senelerde işler biraz daha iyiydi, bu sene bayağı düşük. İşlerimiz geçen seneye nazaran yüzde 50 oranında düştü” şeklinde konuştu.