Eskişehir’de Ayakkabı Tamircileri Kış Sezonunda Yoğun Mesai Yapıyor

Kış aylarının gelmesiyle vatandaşların ayakkabı tercihi değişirken, Eskişehir’de yoğun mesai yaşayan ayakkabı tamircileri kalıp açma işlemlerinin ağırlıkta olduğunu söyledi.

Eskişehir’de ayakkabı tamircilerinde kış dönemine yönelik yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların kışlık ayakkabı türlerini tercih etmesiyle beraber ayakkabı tamircileri fazla mesai yapıyor. Kentte sıcak sular olarak bilinen Ayakkabıcılar Çarşısı’ndaki esnaf, vatandaşların getirdiği kusurlu bot, kalın tabanlı ayakkabı gibi ürünleri tamir ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre vatandaşların yeni ayakkabı satın almak yerine halihazırda olan botlarını, kışlık ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ettiğini belirten ayakkabı tamirci esnafı, onarım işinin maliyetli olduğundan bahsetti.

“Botlarda genellikle arka bölümünde yırtıklar oluyor”

1990 yılından beri Eskişehir’de ayakkabı tamirciliği yapan Murat Kızılaslan, kışlık tamirat hakkında bilgiler vererek botlarda kalıp açma işleminde yoğunluk olduğunu belirtti. Kalıp açmanın fiyatının 200 lira olduğunu ifade eden Kızılaslan, “Vatandaşlar kışa hazırlık için bot, kalın tabanlı tarzı ayakkabılarını tamirata getiriyorlar. Ayakkabıların arkasını önünü tamirat gerektirdiği yerleri yeniliyorum. Bu tamir müşteriye biraz maliyetli oluyor. Bir botun, spor tarzı ayakkabının ön ve arka kısmının maliyeti yaklaşık 600 lirayı buluyor. Botların genellikle arka bölümünde yırtıklar oluyor. Kadınların ayaklarına göre kalın botları ayarlıyoruz. Topuk kırılma arızalarını gideriyoruz. Kışlık ayakkabılara kalıp açma işlemini çok yapıyoruz. Kalıp açmanın fiyatı 200 lira. Son zamanlarda bu işlem çok oluyor. Ayakkabı bir gün ısıda kalıyor, o şekilde tamiratı yapıyoruz. İşlerimiz şu anlık güzel ilerliyor. Kış sezonu için de satışlarımızın bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum” diye konuştu. – ESKİŞEHİR