Son Güncelleme: 16.08.2023 15:19

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir ilkokulun önünde otomobil sürücüsünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü bilgisine ulaştı. Sürücünün aday sürücü belgesinin iptal edildiği tespit edildi ve Karayolları Trafik Kanunu gereğince 28 bin 532 lira ceza uygulandı. Araç otoparka çekildi.

Eskişehir’de drift yapan sürücüye 28 bin 532 lira idari para cezası verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir ilkokulun önünde otomobil sürücüsünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü bilgisine ulaştı.

Aracın plakası ve yerini tespit eden ekipler, yaptıkları kontrollerde bu kişinin aday sürücü belgesinin iptal edildiğini belirledi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince 28 bin 532 lira ceza uygulandı, araç otoparka çekildi.

Kaynak: AA



