Eskişehir’deki maden işçileri haklarını alamadı

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki Doruk Madencilik’in işlettiği Yunus Emre Termik Santrali’nde kömür madeni işçileri, söz verilmesine rağmen hala haklarını alamadı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan, “TMSF devir aldığı tüm iş yerlerinden para kazanırken neden burada yaprak kımıldamadı? TMSF döneminde emekli olan yaklaşık 60 arkadaşımız kıdemlerini alamadı. Görülen o dur ki devirden sonra 2 yıl TMSF kontrolü altında bu insanlar bu kadar mağdur olurken neden TMSF’nin sesi çıkmıyor” dedi.

Aralık 2022’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) Yıldızlar Holding’e devredilen Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki maden ocağında çalışan madenciler; maaş, tazminat ve diğer haklarını alamadıkları için 28 Ağustos’ta greve çıktı. Grevden sonuç alamayan madenciler, 31 Ağustos’ta açlık grevi kararı alarak kendilerini maden ocağına kilitledi. Daha sonra alacakları konusunda söz alan maden işçileri açlık grevini sonlandırdı.

“DORUK MADENCİLİK’E DEVİR OLAN İŞ YERİNDE SIKINTILAR BİTMEK BİLMİYOR”

“TMSF döneminde emekli olan yaklaşık 60 arkadaşımız kıdemlerini alamadı” diyen Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan şunları söyledi:

“12 Aralık 2022 tarihinde TMSF’den ihale sonucu Yıldızlar Söğüt Seramik Sanayi bünyesindeki Doruk Madencilik’e devir olan iş yerinde sıkıntılar bitmek bilmiyor. Arkadaşlardan kesilen icra ve BES’lerin hesaplara aktarılmaması, işi bırakan ve emekli olan 250 kişinin kıdem tazminatlarının ödenmemesi, temmuz ayında 190 kişinin tebliğ edilmeden kayıtlarının yer altından yer üstüne çıkartılmasından dolayı 28 Ağustos 2023 tarihinde oturma eylemine başladık. Yapılan görüşmeler neticesinde bir sonuç alınamadığından dolayı devam eden eylemimizi 31 Ağustos 2023 tarihinde saat 16: 00’da yer altına kapanmalı açlık grevini devam ettirme kararı aldık. Eylemin 5. günü Türk- İş Başkanımız Ergun Atalay ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanımız Nurettin Akçul’un işverenle görüşmeleri sonucunda işi bırakan ve emekli olan 250 kişinin kıdemlerinin 3 eşit taksitle ödenmesi, kesilen icra ve BES’lerin hesaplara aktarılması, temmuz ve ağustos ayındaki kaydı değişen 190 kişinin kayıtlarının düzeltilmesi ve eksik ödemelerinin tamamlanması, toplu iş sözleşmesinden doğan hakların hesaplanarak ödenmesi sözleri verilmişti.

“TOPLU SÖZLÜ İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARDAN HİÇBİR HABER YOK”

Verilen sözler doğrultusunda yer altında kapanmalı açlık grevimizi haklarımızı tamamen alana kadar işi bırakma ve oturma eylemi ile devam etme kararı aldık. Bu süre zarfında işveren tarafımıza vaat ettiği sözlerden icra ve BES’lerden kesilen paralar hesaplara aktarıldı. Temmuz ayındaki eksik ödemeler tamamlanıp sigortaların düzeltilmesi için SGK’ya bildirimlerini yaptı. 250 işçinin alacağı kıdem tazminatından iş yerinde çalışan 62 kişiden sadece 51 kişiye ilk taksitleri ödendi, diğerleri duruyor. Geriye dönük toplu sözlü iş sözleşmesinden doğan haklardan hiçbir haber yok.

“İNSANLAR BU KADAR MAĞDUR OLURKEN NEDEN TMSF’NİN SESİ ÇIKMIYOR?”

TMSF devir aldığı bütün iş yerlerinden para kazanırken neden burada yaprak kımıldamadı? TMSF döneminde emekli olan yaklaşık 60 arkadaşımız kıdemlerini alamadı. Görülen o dur ki devirden sonra 2 yıl TMSF kontrolü altında bu insanlar bu kadar mağdur olurken neden TMSF’nin sesi çıkmıyor?”