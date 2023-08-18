Espiye Emniyet Müdürü Aslan ve Jandarma Komutanı Koca göreve başladı

Son Güncelleme: 18.08.2023 09:47
Espiye Emniyet Müdürü Yahya Aslan ile İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, göreve başladı.
Espiye Emniyet Müdürü Yahya Aslan ile İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, göreve başladı.
İlçe Emniyet Müdürü Aslan, makamında kabul ettiği gazetecilere, Espiye’nin asayiş ve güvenliği için en iyi şekilde çalışacaklarını söyledi.
Espiye Jandarma Komutanı Koca da ilçeye atanmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
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