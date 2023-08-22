EY Sivasspor, Rey Manaj ile 3 yıllık anlaşma sağladı

– Sivasspor, Rey Manaj’ı renklerine bağladı

SİVAS – EY Sivasspor, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Rey Manaj ile 2023-24 sezonunun sonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Sivas’a gelen Arnavut futbolcu Rey Manaj, Asbaşkan Yusuf Bozatlı’nın katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kırmızı-beyazlı ekip, golcü futbolcunun transferini video ile duyurdu. 4 Eylül Stadı’nda gerçekleştirilen çekimlerde konuşan Manaj, “Kendine bir hedef belirle ve bu hedef doğrultusunda yürü, asla pes etme. Kazanmak istiyorsan, hedefinden şaşma, unutma büyük zaferler savaşarak kazanılır. Zafere giden yolda bazen zorlanırsın ama yalnız değilsindir. Arkanda binlerce taraftarın olduğunu bilirsin. Gücüne güç katar. Tüm zorlukları omuz omuza vererek aşarsın. Merhaba ben Rey Manaj. Yeni sezonda yeni hedefler, yeni zaferler için ben de buradayım” dedi.

Sivasspor’un resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni aldı.

Futbola Sampdoria alt yapısında başlayan Manaj, sırasıyla Cremonese, Inter, Pescara, AC Pisa, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia Calcio ve Watford formaları giydi. Kariyerinde 213 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 51 kez gol sevinci yaşadı. Rey Manaj, 30 kez de Arnavutluk Milli Takımı’nın formasını terletti.