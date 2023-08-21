Son dakika haberleri
Anasayfa / Spor / Eyüpspor, Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti

Eyüpspor, Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti

ABONE OL
Ağustos 21, 2023 23:01
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Mehmet Pekmezci, Buğra Can Semercioğlu

EYÜPSPOR: Berke Özer – Murat Uçar (Dk. 90+2 Melih Kabasakal), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Sinan Kurt (Dk. 60 Bruno), Taşkın İlter, Regattin, Mete Kaan Demir (Dk. 60 Ömer Bayram), Ampem (Dk. 60 Metehan Baltacı), Ahmed Kutucu (Dk. 69 Babel)

KOCAELİSPOR: Harun Tekin – Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas (Dk. 69 Onur Atasayar), Atila Turan, Fofana, Cihat Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Amaral (Dk. 79 Cem Ekinci), Barış Alıcı (Dk. 46 Tanque), Atabey Çiçek (Dk. 66 Kouakou)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin (Kocaelispor)

GOLLER: Dk. 45 Ahmed Kutucu, Dk. 87 Caner Erkin (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Tanque (Kocaelispor)

Eyüpspor, 1’inci Lig’in 2’nci haftasında Kocaelispor’u sahasında 2-0 mağlup etti. Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri, 45’inci dakikada Ahmed Kutucu ve 87’nci dakikada Caner Erkin kaydetti.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.