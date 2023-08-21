Eyüpspor, Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti

STAT: Eyüp
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Mehmet Pekmezci, Buğra Can Semercioğlu
EYÜPSPOR: Berke Özer – Murat Uçar (Dk. 90+2 Melih Kabasakal), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Sinan Kurt (Dk. 60 Bruno), Taşkın İlter, Regattin, Mete Kaan Demir (Dk. 60 Ömer Bayram), Ampem (Dk. 60 Metehan Baltacı), Ahmed Kutucu (Dk. 69 Babel)
KOCAELİSPOR: Harun Tekin – Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas (Dk. 69 Onur Atasayar), Atila Turan, Fofana, Cihat Çelik (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Amaral (Dk. 79 Cem Ekinci), Barış Alıcı (Dk. 46 Tanque), Atabey Çiçek (Dk. 66 Kouakou)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Yusuf Emre Gültekin (Kocaelispor)
GOLLER: Dk. 45 Ahmed Kutucu, Dk. 87 Caner Erkin (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Tanque (Kocaelispor)
Eyüpspor, 1’inci Lig’in 2’nci haftasında Kocaelispor’u sahasında 2-0 mağlup etti. Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri, 45’inci dakikada Ahmed Kutucu ve 87’nci dakikada Caner Erkin kaydetti.
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