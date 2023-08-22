Eyüpspor, Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti

Son Güncelleme: 22.08.2023 11:55

Eyüpspor, 1. Lig’in 2. haftasında sahasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Caner Erkin’in performansıyla göz dolduran Eyüpspor’un galibiyet gollerini Ahmed Kutucu ve Caner Erkin attı. Arda Turan’ın ekibi, 2. haftayı da galibiyetle tamamladı ve önümüzdeki hafta Tuzlaspor’a konuk olacak.

1. Lig’in 2. haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti. Ligde 2’de 2 yapan Arda Turan’ın ekibinde Caner Erkin performansıyla adeta göz dolduruyor. 34 yaşındaki sol bek, karşılaşmada gol ve asist katkısı verdi. Böylece Erkin, bu sezon şimdiden 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

CANER’DEN HEM GOL HEM ASİST

Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ahmed Kutucu ve 87. dakikada Caner Erkin attı. Tecrübeli futbolcu ayrıca, İstanbul ekibinin ilk golünde de asisti yapan isim oldu. Kocaelispor’da ise Yusuf Emre Gültekin, 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ARDA TURAN’DAN 2’DE 2

Bu galibiyetin ardından Eyüpspor, 1. Lig’de 2’de 2 yaptı. Sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Turan’ın öğrencileri önümüzdeki hafta Tuzlaspor’a konuk olacak.



