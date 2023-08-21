Eyüpspor, Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol tarafta topla buluşan Caner Erkin, rakibi geçip ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Topu tekrar önünde bulan Caner Erkin, sol taraftan içeriye çevirmek istediği pozisyonda savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi.

20. dakikada topla buluşan Ahmed Kutucu’nun ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

32. dakikada Atabey Çiçek pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Joao Amaral’ın yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer iki hamlede topu kontrol etti.

37. dakikada sağ taraftan Caner Erkin’in kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Luccas Claro’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

45. dakika Caner Erkin’in pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, rakibini geçip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

45+2. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Prince Ampem, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp kaleci Harun Tekin’de kaldı.

47. dakikada Aniel Candeias’ın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Joao Amaral arka direkte kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak köşe direğinin yanında auta gitti.

84. dakikada orta sahadaki pozisyonda Yusuf Emre Gültekin’in, Taşkın İlter’e yaptığı müdahale sonucu hakem Alpaslan Şen direkt kırmızı kart gösterdi.

87. dakikada Regattin’in pasında topla buluşan Caner Erkin ceza sahası içi sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-0

Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Pekmezci, Buğra Can Semercioğlu

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar (Melih Kabasakal dk. 90+2), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Sinan Kurt (Gianni Bruno dk. 60), Taşkın İlter, Adrien Regattin, Mete Kaan Demir (Ömer Bayram dk. 60), Prince Ampem (Metehan Baltacı dk. 60), Ahmed Kutucu (Ryan Babel dk. 69)

Yedekler: Muhammed Tetik, Mustafa Pektemek, Uğur Demirok, Recep Niyaz, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Kerem Yavaş

Kocaelispor: Harun Tekin, Oğuz Ceylan, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas (Onur Atasayar dk. 69), Atila Turan, Ibrahima Fofana, Cihat Çelik (Yusuf Emre Gültekin dk. 46), Daniel Candeias, Joao Amaral (Cem Ekinci dk. 79), Barış Alıcı (Douglas Tanque dk. 46), Atabey Çiçek (Christian Kouakou dk. 66)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Mert Çölgeçen, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Ahmed Kutucu (dk. 45), Caner Erkin (dk. 87) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Yusuf Emre Gültekin (dk. 84) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Douglas Tanque (Kocaelispor) – İSTANBUL