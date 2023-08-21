Eyüpspor, Kocaelispor'u 2-0 yenerek ciddi bir rakibi geçti

Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş, Kocaelispor’u yendiklerini ve hedeflerine doğru ilerleyeceklerini söyledi. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise uyum sorunu yaşadıklarını ve eksik pozisyonlarına takviye yapacaklarını belirtti.