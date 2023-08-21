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Eyüpspor, Kocaelispor'u 2-0 yenerek ciddi bir rakibi geçti

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Ağustos 21, 2023 22:06
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Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş, Kocaelispor’u yendiklerini ve hedeflerine doğru ilerleyeceklerini söyledi. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise uyum sorunu yaşadıklarını ve eksik pozisyonlarına takviye yapacaklarını belirtti.
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