Süper Lig’in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş’ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 21: 00’de başlayan karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Özdamar’ın yardımcılıklarını Bora Özkara ile Serkan Ok üstlendi.

KARAGÜMRÜK’TE 4 YENİ TRANSFER İLK 11’DE

Ev sahibi ekip Karagümrük’te yeni transferlerden 4 isim, Beşiktaş karşısında ilk kez bir Süper Lig maçında sahaya çıktı. İstanbul ekibinde kaleci Matias Dituro, stoper Frederic Veseli, İsveçli orta saha Marcus Rohden ve Can Keleş, Beşiktaş maçında ilk 11’de yer aldı. Diğer yeni transferler Ryan Mendes ve Furkan Beklevic’in yanı sıra Beşiktaş’tan kiralanan kaleci Emre Bilgin de yedek kulübesinde karşılaşmaya başladı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alparslan Erdem, Beşiktaş maçına; “Matias Dituro, Frederic Veseli, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Adnan Uğur, Sofiane Feghouli, Marcus Rohden, Can Keles, Adem Ljajic, Salih Dursun” 11’i ile çıktı.

ADEM LJAJIC ESKİ TAKIMINA KARŞI İLK KEZ

2018-2022 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve Ocak 2023’te bedelsiz olarak Fatih Karagümrük’e imza atan Adem Ljajic, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. 31 yaşındaki Sırp orta saha geçtiğimiz sezonun 2’nci yarısında oynanan Fatih Karagümrük-Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer almamıştı. Ljajic, Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11’de çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Netfçi Bakü maçının 11’ine göre 2 değişiklik yaptı. Güneş, Amartey’in yerine Necip Uysal’a, Umut Meraş’ın yerine ise Masuaku’ye görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük maçına şu 11’le çıktı: “Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar.”

CENK TOSUN KADRODA

Geçtiğimiz sezon ligin son maçı olan Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun, yeni sezonun ilk maçında kadroda yer aldı. Eylül ayı itibarıyla kadroda yer alması beklenen Cenk Tosun, sakatlık sürecinden erken kurtularak geçtiğimiz hafta bireysel antrenmanlarını tamamlayarak takımla çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, hazır olan milli futbolcuyu Fatih Karagümrük maçının kadrosuna dahil etti.

3 YENİ İSİM YEDEK SOYUNDU

Beşiktaş’ta 3 yeni isim Fatih Karagümrük maçına yedekler arasında başladı. Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey, Ante Rebic ve Jean Onana, mücadeleye yedek soyundu.

SÜLEYMAN SEBA TİŞÖRTLERİYLE ISINDILAR

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı öncesinde ısınmaya Süleyman Seba’nın fotoğrafının yer aldığı tişörtle çıktı.

Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba’nın vefatının 9’uncu senesi olması sebebiyle siyah-beyazlılar, sahada Süleyman Seba tişörtleriyle yer aldı.