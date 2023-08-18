– Fatih Tekke: “İkinci yarı oynamak istediğimiz oyuna çok yakındık”
İSTANBUL – İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “İkinci yarı oynamak istediğimiz oyuna çok yakındık. Devam edeceğiz. İki haftada puan olarak 4’ü bulmamız lazımdı. 2 de bizim için iyi. Her puan bizim için değerli” dedi.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Oyunun ilk bölümünde ön alan baskısıyla 20 dakikada 2-0’u bulması gereken bizdik. Çok rahat harcadığımız 2-3 pozisyonumuz var. İkinci yarı 45 dakikada boyunca oynamak istediğimiz oyuna çok yakındık. Devam edeceğiz. Yeni oyuncular var. Katılacaklar var. Hazır olmayanlar var. İki hafta bitti. İki haftada puan olarak 4’ü bulmamız lazımdı. 2 de bizim için iyi. Her puan bizim için değerli. 2 gün dinleneceğiz. Sonrasında çok önemli Galatasaray maçı var” diye konuştu.
Tekke, duran top savunması için tekrar tekrar çalışmalarını gerektiğini söyledi.
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