Fatih’te kafe basan gençler husumetlilerine sandalye ve kurusıkı silahla saldırdı

İSTANBUL İstanbul Fatih’te bir grup genç, husumetli olduğu kişilerin oturduğu kafeyi basarak sandalye ve kurusıkı silahla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Fatih Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir kafede meydana geldi. İddialara göre, daha önceden aralarında husumet bulunan 2 grup genç arasında kavga çıktı. Kavganın ayrılmasının ardından gruplardan biri cadde üzerinde bulunan kafeye oturdu. Karşı taraf ise dakikalar sonra kafeyi basmaya geldi. Gençler arasında yeniden alevlenen tartışma bir kişinin sandalye fırlatmasıyla arbedeye dönüştü. Şüphelilerden biri kurusıkı silahla kafede oturan husumetlilerine ateş açtı. Şüpheliler, olayın ardından kafeden çıkarak uzaklaştı. Kafe çalışanları saldırganlardan şikayetçi oldu.

Olay anı kamerada

Yaşanan kavga kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kafeye giren şüphelilerin etrafa tehditler savurduktan sonra sandalye ve kurusıkı silahla saldırması görülüyor.

“Sandalye fırlattılar, kurusıkı silah patlattılar”

Kafe çalışanı Furkan Güner, “18 -19 yaşlarındaki çocuklar, toplanıp kafeye geldiler. Sandalye fırlattılar. Daha sonrada kurusıkı silah patlattılar. Bizde durumu polise ihbar ettik. Sonrasında olayı çözmüşlerdir. Aralarındaki konu klasik çoluk çocuk davranışları. Arbede sonrası toplanıp geldiler, daha sonra tekrar geldiler. Aralarındaki husumeti çözememişler. Onu halletmeye geldiler. 18 yaşındaki bir çocuğun elinde silah bulunabiliyorsa sonrasını ben de düşünemiyorum. Güvenlik kamerası kayıtlarını polise verdik. Taraflardan şikayetçi olduk, umarım en kısa sürede yakalanıp cezalarını çekerler” dedi.