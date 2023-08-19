Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Murat Parlak: Takımımız her yerde dik oynayacak, kazanmak için sonuna kadar mücadele edecek

TFF 3. Lig takımlarından Fatsa Belediyespor’da Teknik Direktör Murat Parlak, “Takımımız her yerde dik oynayacak, kazanmak için sonuna kadar mücadele edecek” dedi.

Teknik Direktör Murat Parlak, takımın kamp dönemi ve hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Parlak, takımın oyun felsefesini ve hedefini açıklarken, “Takımımız her yerde dik oynayacak, kazanmak için sonuna kadar mücadele edecek. Sahada her türlü mücadeleyi gösterecek bir takım kuruyoruz. Oyun felsefemizi oyunculara anlatmaya ve bu ruhu sahada pratik etmeye başladık” diye konuştu.

Hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu ve lige en iyi şekilde hazırlanmak için çalıştıklarını vurgulayan Parlak, eksik bölgelere transfer yapacaklarını ve takımın gücünün herkesi yenecek düzeyde olduğunu ifade etti. Ligin dinamiklerini iyi bildiğini söyleyen Parlak, hiçbir takımdan korkmadıklarını ve doğru organizasyonla yenilmez bir takım oluşturacaklarına inandıklarını ifade etti.

Murat Parlak, taraftarın önemine vurgu yaparak, taraftarla beraber coşkulu bir şekilde oynamak istediklerini belirtti. Fatsa’nın futbol tutkusunu bildiğini ve bu tutkunun kendisini buraya getirdiğini söyleyen Parlak, ayrıca şehir ve yönetim ile ilişkisinin olumlu olduğunu ve birlikte başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. – ORDU