Fed: İş gücü piyasasındaki sıkılık ülke genelinde gevşemeye devam ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayından bu yana ekonomik faaliyette “çok az” değişiklik olduğunu, ???????iş gücü piyasasındaki sıkılığın ülke genelinde gevşemeye ve fiyatların genel olarak ılımlı bir hızla artmaya devam ettiğini bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı “Bej Kitap” raporunun ekim sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, çoğu bölgede eylül ayından bu yana ekonomik faaliyette çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı belirtildi.

Tüketici harcamalarının özellikle genel perakendeciler ve otomobil satıcılarında karışık sinyaller verdiği kaydedilen raporda, turizm faaliyetinin iyileşmeye devam ettiği aktarıldı.

Büyüme görünümü “istikrarlı veya biraz daha zayıf”

Raporda, bankacılık sektöründe kredi talebinde hafif ila orta dereceli düşüşler bildirildiği, tüketici kredisi kalitesinin genel olarak “istikrarlı veya sağlıklı” olarak tanımlandığı, temerrüt oranlarının tarihsel olarak düşük ancak hafif artış kaydettiği ifade edildi.

Gayrimenkul sektöründeki koşullarda çok az değişiklik olduğu ve satılık konut stoklarının düşük kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, imalat faaliyetinde de karışık sinyaller alındığı aktarıldı.

Raporda, “Ekonominin kısa vadeli görünümü, genel olarak istikrarlı veya biraz daha zayıf bir büyüme sergilediği şeklinde tanımlandı.” değerlendirmesinde bulunuldu.

“???????İş gücü piyasasındaki sıkılık ülke genelinde gevşemeye devam etti”

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, “???????İş gücü piyasasındaki sıkılık ülke genelinde gevşemeye devam etti.” ifadesi kullanıldı.

Raporda, çoğu bölgede genel istihdamda hafif ila orta dereceli artışlar bildirildiği belirtilerek, firmaların daha az acil işe alımlar yaptığı aktarıldı.

Fed’in raporunda, ücret artışının ise çoğu bölgede “ılımlı ila orta” düzeyde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

“Fiyatlar genel olarak ılımlı bir hızla artmaya devam etti”

Raporda, fiyat artışlarına da değinilerek, “Fiyatlar genel olarak ılımlı bir hızla artmaya devam etti.” ifadesi kullanıldı.

İmalatçılar için girdi maliyeti artışlarının yavaşladığına veya istikrar kazandığına işaret edilen raporda, ancak hizmet sektörü firmaları için söz konusu maliyetin artmaya devam ettiğini aktarıldı. Raporda, yakıt maliyetleri, maaşlar ve sigortadaki artışların bölgeler genelinde fiyatların artmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Genel olarak firmaların fiyatların gelecek birkaç çeyrekte artmasını beklediği ancak bunun önceki çeyreklere kıyasla daha yavaş bir hızda olmasını öngördükleri belirtilen raporda, bazı bölgelerde ileriye dönük olarak önemli fiyat artışları bekleyen firma sayısında azalma olduğunun bildirildiği aktarıldı.