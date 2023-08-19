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Feke’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Ağustos 19, 2023 16:32
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Son Güncelleme: 19.08.2023 17:21

Adana’nın Feke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Adana’nın Feke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ormancık Mahallesi’ndeki araziden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA
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