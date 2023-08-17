Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Sezonun İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi

Son Güncelleme: 17.08.2023 17:59

Avrupa ve Türkiye’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, sezonun ilk antrenmanını Metro Enerji Salonu’nda gerçekleştirdi. Uluslararası organizasyonlarda forma giyen ve WNBA’de mücadele eden oyuncular yaz dönemi nedeniyle antrenmana katılmadı. 1,5 saat süren antrenmanda ısınma, koordinasyon hareketleri ve topla çalışmalar yapıldı. İdman, şut antrenmanıyla sona erdi.

Avrupa ve Türkiye’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Metro Enerji Salonu’nda gerçekleştirilen ilk idmana yaz döneminde uluslararası organizasyonlarda forma giyen ve WNBA’de mücadele eden oyuncular katılmadı.

1,5 saat süren antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından topla çalışmalar yapıldı. İdman, şut antrenmanıyla sona erdi.

Kaynak: AA



