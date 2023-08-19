Fenerbahçe, Arsenal’den Thomas Partey’in durumunu sordu

Son Güncelleme: 19.08.2023 08:35

Fenerbahçe, Manchester United’dan renklerine bağladığı Fred’in ardından 6 numara hareketina da başladı. Sarı-lacivertliler, Arsenal’den Thomas Partey’in durumunu sordu. Arsenal forması giyen Thomas Partey’in güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 30 yaşındaki futbolcunun Londra temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var.

Fenerbahçe, Manchester United’dan renklerine bağladığı Fred’in ardından 6 numara hareketina da başladı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Arsenal’den Thomas Partey’in durumunu sordu.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Arsenal forması giyen Thomas Partey’in güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 30 yaşındaki futbolcunun Londra temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var.



