Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Dick Kooy’u transfer etti

Son Güncelleme: 16.08.2023 23:47
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdürerek smaçör Dick Kooy’u transfer etti. Hollanda asıllı İtalyan oyuncu, İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye katıldı. Daha önce Halkbank forması giyen 35 yaşındaki voleybolcu, geçen sezonu Polonya’da PGE Skra Belchatow takımında geçirdi.
Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, smaçör Dick Kooy’u transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşmaya varılan Hollanda asıllı İtalyan oyuncu, İstanbul’a geldi.
Amsterdam’dan hareket eden uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Dick Kooy’u, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Dış İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu Tansu Aydın karşıladı.
2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Halkbank forması giyen 35 yaşındaki voleybolcu, geçen sezonu Polonya ekiplerinden PGE Skra Belchatow’da geçirdi.
Kaynak: AA
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