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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda Sağlık Kontrolleri Başladı

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Ağustos 17, 2023 17:45
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyunculardan Hasan Yeşilbudak, Hasan Sı kar, Halil İbrahim Kurt, Caner Pekşen, Caner Dengin, Dick Kooy, Ali Deniz Yılmaz ve Murat Yenipazar’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
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