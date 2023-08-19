Fenerbahçe, Joshua King’i satış listesine koydu

Son Güncelleme: 19.08.2023 16:11

Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın planları arasında olmayan Joshua King’in takımdan ayrılmasına izin verecek. Norveçli yıldızın satışı için uygun bir teklif gelmesi durumunda sarı-lacivertliler futbolcuyu satacak. Geçen sezon 31 maçta forma giyen King, 8 gol ve 4 asist yaparak takıma katkı sağladı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın planları arasında yer almayan Joshua King, takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, Norveçli yıldızı satış listesine koydu.

SATIŞINA İZİN VERİLECEK

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Yabancı oyuncu sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe, Joshua King’i gözden çıkardı. Sarı-lacivertliler, uygun bir teklif gelmesi durumunda futbolcunun satışına izin verecek.

12 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Geçen sezon takıma katılan King, Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



