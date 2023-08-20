Fenerbahçe kafilesi, Samsun’a geldi – Son Dakika

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun’a geldi.
Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na ulaştı.
Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.
Bazı oyuncular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarına imza attı.
Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Yılport Samsunpor-Fenerbahçe maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda yarın saat 21.00’de başlayacak.
Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
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