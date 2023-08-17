Fenerbahçe, Maribor deplasmanında – Son Dakika

-Turun ilk maçına göre 5 değişiklik

-Kale İrfan Can Eğribayat’a emanet

-Sarı-lacivertli ekipte 7 eksik

-3 yeni isim forma bekledi

-Taraftarlar yalnız bırakmadı

Mustafa AKIN/ MARIBOR(Slovenya), – UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Maribor’un konuğu oldu. Ljudski Vrt Stadyumu’nda TSİ 21.15’te başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Fabio Verissimo düdük çaldı. Verissimo’nun yardımcılıklarını ise Pedro Martins ve Pedro Almeida üstlendi.

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, turun ilk karşılaşmasında 3-1 galip ayrıldıkları maçın 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Kartal, Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Becao, King ve Dzeko’nun yerlerine İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Oosterwolde, Szymanski ve Batshuayi’ye görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Maribor maçına şu 11’le çıktı:

“İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet Akaydın, Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi.”

KALE İRFAN CAN’A EMANET

Fenerbahçe’de Maribor ile oynanan rövanş maçında kale İrfan Can Eğribayat’a emanet edildi. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçta görev alan Altay Bayındır’a yedek soyundururken İrfan Can Eğribayat, fileleri korudu.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Maribor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Emre Mor’un yanı sıra Süper Lig’in ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Osayi Samuel ve Rodrigo Becao mücadelede görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilen ancak hafif sakatlığı bulunan Crespo karşılaşmada forma giyemedi.

3 YENİ İSİM FORMA BEKLEDİ

Tecrübeli teknik adamın Maribor maçında şans vermesi durumunda yeni transferler Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi maça çıkacak.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Maribor-Fenerbahçe maçında da takımlarına destek oldu. Birçok ülkeden maçın oynanacağı Ljudski Vrt Stadyumu’na gelen taraftarlar, tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma destek oldu.

Öte yandan Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarların da stada gelerek Fenerbahçe’ye destek olduğu görüldü.