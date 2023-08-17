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Fenerbahçe, Maribor karşısında 1-0 önde

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Ağustos 17, 2023 19:24
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Stat: Ljudski Vrt

Hakemler: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida (Portekiz)

Maribor: Jug, Watson, Uskokovic, Milec, Urata, Pihler, Lorber, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Luan Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi

Gol: Dk. 17 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Skuka (Maribor), Dk. 34 Samet Akaydın (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Slovenya temsilcisi Maribor arasında yapılan rövanş maçının ilk yarısı, sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada maçtaki ilk tehlike, Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Bir duran topta kaleyi yoklayan Jakupovic’in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada Maribor ceza sahasında topla buluşan Batshuayi’nin şutu etkili olmadı.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Batshuayi’nin Maribor ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı ortada uzak direkte topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

31. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Luan Peres’in Skuka’ya müdahalesinin ardından maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 32’nci dakikada penaltıyı kullanan Jakupovic’in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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