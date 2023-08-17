Fenerbahçe, Maribor’u 3-0 yenerek play-off’a yükseldi

Mustafa AKIN/ Maribor (Slovenya), –

STAT: Ljudski Vrt

HAKEMLER: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida

MARIBOR: Jug, Milec, Watsın, Uskokovic, Urata, Pihler (Dk.46 Lausic), Lorber, Repas (Dk. 82 Antolin), Skuka (Dk.58 Ilicic), Brnic, Jakupovic

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi (Dk.70 Mert Müldür), Samet Akaydın (Dk.46 Djiku), Peres, Oosterwolde, Zajc (Dk. 82 Bartuğ Elmaz), İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk.79 King), Tadic, Batshuayi (Dk.70 Umut Nayir)

GOLLER: Dk.17 İrfan Can Kahveci, Dk. 77 Szymanski, Dk. 79 Tadic (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Skuka, Milec, Uskokovic (Maribor), Samet Akaydın (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında Slovenya ekibi Maribor’u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 17’nci dakikada İrfan Can Kahveci, 77’nci dakikada Szymanski ve 79’uncu dakikada Tadic kaydetti. Turun ilk maçında Ülker Stadı’nda oynanan maçtan 3-1’lik skorla galip ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçının ardından adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Play-Off’ta Hollanda ekibi FC Twente ile 24 Ağustos’ta evinde, 31 Ağustos’ta ise deplasmanda karşılaşacak.

14’üncü dakikada Tadic’in uzun pasında ceza sahası içinde rakipten seken topla buluşan Batshuayi’nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

17’nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde Tadic, meşin yuvarlağı Batshuayi’ye aktardı. Bu oyuncunun arka direğe pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

25’inci dakikada Zajc’ın pasında topla buluşan Oosterwolde’nin ceza sahası içinden vuruşunda savunma engeline takılan topla Tadic buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topa kaleci Jug hakim oldu.

31’inci dakikada Skuka, Peres’in müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Fabio Verissimo penaltı noktasını gösterdi.

32’nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Jakupovic’in vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

37’nci dakikada Tadic’in ceza sağası solundan ortasında topla buluşan Szymanski’nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54’üncü dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında topla buluşan Tadic’in ceza sahası dışı solundan ortasında ceza sahası içinde Batshuayi, meşin yuvarlağı Zajc’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kale direğine çarpan top auta gitti.

60’ıncı dakikada Milec’in ceza sağası içi sağından sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67’nci dakikada sol kanatta hızlı gelişen Maribor atağında savunmanın arkasına sarkan Brnic’in vuruşunda Oosterwolde, meşin yuvarlağa engel oldu. Dönen topla buluşan Luasic’in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70’inci dakikada Tadic’in pasında topla buluşan Oosterwolde’nin sol kanattan ortasında ön direğe hareketlenen Umut Nayir’in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

77’nci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. İsmail Yüksek’in savunma arkasına pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı Szymanski’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak iki kale direğine çarparak ağlara gitti: 0-2.

79’uncu dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. King’in ceza sahası içi solundan pasında topla buluşan Tadic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.