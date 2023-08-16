Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed’le 4 yıllık anlaşma imzaladı

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed’le 4 yıllık anlaşmaya imza attı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı’nda düzenlenen imza töreninde, Omar Fayed’in yanı sıra yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco hazır bulundu.
Kulüp, yaptığı duyuruda 20 yaşındaki futbolcudan “Yüksek potansiyelli yetenek” olarak bahsetti.
Mısır’ın El Mokawloon ekibinden transfer edilen Omar Fayed, geçen sezon Mısır Süper Ligi’nde 25 maçta forma giydi.
Mısırlı futbolcu, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan imzayı atmadan önce sağlık kontrollerinden de geçirildi.
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