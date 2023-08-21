Fenerbahçe muradına erdi! İşte Dominik Livakovic’in İstanbul’a geleceği tarih

Son Güncelleme: 21.08.2023 10:34

Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini açıklamaya hazırlanıyor. Hırvat kalecinin, çarşamba günü İstanbul’da olacağı iddia edildi.

Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb’in Livakovic transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Sucic, 28 yaşındaki kalecinin çarşamba günü İstanbul’a geleceğini belirtti.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb’e 9 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivene 4+1 yıllık sözleşme imzalatacak.



