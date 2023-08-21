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Fenerbahçe, Samsunspor maçında 11’ler belli oldu

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Ağustos 21, 2023 17:42
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor’la kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’ndaki karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

FENERBAHÇE 3 PUANLA BAŞLADI

Lige evinde 2-1’lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa’da oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı.

İLK 11’LER

Samsunspor; Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius

Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.

FRED VE CENGİZ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak.

FENERBAHÇE’DE DOKUZ EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 9 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde, Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.
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