Fenerbahçe, Samsunspor maçında 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor’la kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’ndaki karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
FENERBAHÇE 3 PUANLA BAŞLADI
Lige evinde 2-1’lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa’da oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı.
İLK 11’LER
Samsunspor; Okan, Zeki, Alim, Drongelen, Bola, Kingsley, Taylan, Ntcham, Bennaser, Fofana, Marius
Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.
FRED VE CENGİZ İLK MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak.
FENERBAHÇE’DE DOKUZ EKSİK
Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 9 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde, Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.
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