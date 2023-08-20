Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın Samsunspor’a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’ndaki karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Lige evinde 2-1’lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa’da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

Fred ve Cengiz sahne alacak

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak.

Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak.

Teknik direktör İsmail Kartal’ın, hazır durumda bulunan 2 futbolcuyu da Samsunspor’a karşı oynatması bekleniyor.

2 eksik

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın’ın durumuna maç saatinde karar verilecek.