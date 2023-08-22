Fenerbahçe, Süper Lig’de yeni sezona 2’de 2 yaparak başlayan tek takım oldu

Son Güncelleme: 22.08.2023 08:41

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti. Gaziantep FK’nin ardından Karadeniz temsilcisini de deviren sarı-lacivertliler, sezona 2’de 2 yaparak başlayan tek takım oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında Samsunspor’u 2-0 mağlup etti. Puanını 6 yapan sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 2’de 2 yapan tek takım konumunda.

DZEKO YILLAR SONRA İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe’nin Samsunspor karşısında ilk golünü atan Edin Dzeko, 2002-2003’ten bu yana sarı-lacivertlilerin bir Süper Lig sezonundaki ilk 3 golünü atan ilk futbolcu oldu. Deneyimli santrfordan önce bu unvan, Washington’daydı.

AYKUT KOCAMAN’IN ARDINDAN İSMAİL KARTAL GELİYOR

İsmail Kartal ise Fenerbahçe’nin başında olduğu son 16 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. 13 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kartal, Aykut Kocaman’ın (Aralık 2010-Ekim 2011/27 maç) ardından en uzun seriyi yakalayan ilk teknik direktör oldu.



