Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Son Güncelleme: 19.08.2023 20:29

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında Yılport Samsunspor’a konuk olacak maç öncesi antrenmanlarını İstanbul’da sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve taktiksel organizasyonlara ağırlık verildi. Yarın yapılacak idmanla hazırlıklar tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Yılport Samsunspor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanda taktiksel organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Yılport Samsunspor müsabakası hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.

Kaynak: AA



