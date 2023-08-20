Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçına hazır

Son Güncelleme: 20.08.2023 14:08
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların 5’e 2 sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, saat 16.30’da Samsun’a hareket edecek.
Kaynak: AA
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