Fenerbahçe’de genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş, İnegölspor’a kiralandı

Son Güncelleme: 23.08.2023 18:05
Fenerbahçeli genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş, İnegölspor’a kiralandı.
Fenerbahçeli genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş, İnegölspor’a kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncular Yusuf Kocatürk ile Erkan Arda Çağdaş’ın bir yıllığına İnegölspor’a kiralandığı belirtilerek, “Genç oyuncularımızın başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz.” denildi.
Kaynak: AA
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