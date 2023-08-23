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Fenerbahçe’de genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş, İnegölspor’a kiralandı

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Ağustos 23, 2023 15:03
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Son Güncelleme: 23.08.2023 18:05

Fenerbahçeli genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş, İnegölspor’a kiralandı.

Fenerbahçeli genç futbolcular Yusuf Kocatürk ve Erkan Arda Çağdaş, İnegölspor’a kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncular Yusuf Kocatürk ile Erkan Arda Çağdaş’ın bir yıllığına İnegölspor’a kiralandığı belirtilerek, “Genç oyuncularımızın başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz.” denildi.

Kaynak: AA
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