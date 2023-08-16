Fenerbahçe’nin işi zora girdi! İşte De Gea’nın gönlünde yatan aslan

Son Güncelleme: 16.08.2023 17:52
Fenerbahçe’nin gündeminde olan ve Manchester United ile sözleşmesi sona eren David De Gea’nın Bayern Münih’e transfer olmak istediği ortaya çıktı. Bayern Münih ise kaleci transferi için ilk sıraya Manchester City’den Stefan Ortega’yı yazdı.
İspanyol devi Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe’nin gündemine gelen David De Gea, Alman ekibi Bayern Münih’e transfer olmak istiyor. Alman devi ise, kaleci transferi için ilk sıraya Manchester City’den Stefan Ortega’yı yazdı.
BAYERN MÜNİH’İ İSTİYOR
Sky Sports’ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan ve Manchester United ile sözleşmesi sona eren David De Gea’nın Bayern Münüh’e transfer olmak istediği ortaya çıktı.
BAYERN İSE FARKLI ADAYLAR PEŞİNDE
Bayern Münih’in, Manuel Neuer’in sakatlığının devam etmesi nedeniyle kaleye mutlaka bir takviye yapacağı aktarıldı. Alman ekibinin Yann Sommer’in Inter’e gitmesi sonrası Chelsea’den Kepa Arrizabalaga’yı almak istediği ancak Kepa’nın Real Madrid’i tercih ettiği hatırlatıldı. Bayern Münih’in Kepa konusunda yaşanan gelişme sonrası kaleci için ilk sıraya Manchester City’den Stefan Ortega’yı yazdığı aktarıldı.
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