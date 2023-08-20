Fenerbahçe’nin UEFA’daki rakibi Twente, Zwolle’yi 3-1 yendi

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Twente, Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie’de PEC Zwolle’yi 3-1 mağlup etti.
Ligin 2. hafta karşılaşmasında Twente, Michal Sadilek’in 18. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, PEC Zwolle, 33. dakikada Ferdy Druijf’in golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Twente, 76. dakikada Sem Steijn ve uzatmalarda Jasper Schendelaar’in kendi kalesine attığı gollerle maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Twente forması giyen Türk futbolcu Naci Ünüvar, 69. dakikada oyuna girdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turunda Twente ile ilk maçı 24 Ağustos, rövanşı ise 31 Ağustos’ta oynayacak.
DÜNYA10 saat önce
DÜNYA11 saat önce
DÜNYA13 saat önce
DÜNYA16 saat önce
DÜNYA17 saat önce
DÜNYA17 saat önce
DÜNYA20 saat önce
MKE Ankaragücü, Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Şenol Güneş’ten hakem açıklaması: Konuşursak ağır oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.