Fethiye’de silahla tehdit suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, “silahla tehdit” suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir esnafın silahla tehdit edildiği ve kendisinden yüklü miktarda para istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen S.C, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.