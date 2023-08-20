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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 2’de 2 yaptı

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Ağustos 20, 2023 20:46
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Azerbaycan’ı 3-0 (25-13, 25-13, 25-13) mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

Salon: Castello

Hakemler: Stefano Cesare, Benone Visan

Türkiye: Hande, Aslı, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Ayça)

Azerbaycan: Besman, Ruban,Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova, Karimova (L) (Doroshenko, Bashnakova, Guluyeva, Stepanenko, Kirilyuk)

Setler: 25-13, 25-13, 25-13

Süre: 63 dakika (19, 22, 22) – İSTANBUL
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