Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 2’de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Azerbaycan’ı 3-0 (25-13, 25-13, 25-13) mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.
Salon: Castello
Hakemler: Stefano Cesare, Benone Visan
Türkiye: Hande, Aslı, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Ayça)
Azerbaycan: Besman, Ruban,Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova, Karimova (L) (Doroshenko, Bashnakova, Guluyeva, Stepanenko, Kirilyuk)
Setler: 25-13, 25-13, 25-13
Süre: 63 dakika (19, 22, 22) – İSTANBUL
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA4 saat önce
DÜNYA6 saat önce
DÜNYA9 saat önce
DÜNYA10 saat önce
DÜNYA10 saat önce
DÜNYA13 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.