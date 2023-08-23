Filipinler Ekonomi Bakanı, Çin ile Ticari İlişkilerin Kesilmesinin Mantıklı Olmadığını Belirtti

MANILA, 23 Ağustos (Xinhua) — Filipinler Ulusal Ekonomi ve Kalkınma Kurumu Sekreteri Arsenio Balisacan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ekonomiyi korumanın önemini vurgulayarak Çin’le ve diğer hiçbir ülkeyle ticari ilişkileri kesmenin mantıklı olmadığını belirtti.

Balisacan, sertlik yanlısı bazı politikacıların Çin ile ticari ilişkilerin kesilmesi yönündeki çağrılarını reddederek, “Ekonomi her ne pahasına olursa olsun korunmalı” dedi.

Başkanlık sarayında düzenlenen basın toplantısında konuşan yetkili, “Ekonomimiz küresel değer zincirinin bir parçasını oluşturuyor. Doğrudan ya da dolaylı olarak Çin’le bağlantılıyız ve komşumuzla ilişkilerimizde benimseyeceğimiz yaklaşım bu olmamalı” dedi.

“Çin ile ilişkileri kesmek istemiyoruz” diyen Balisacan, dünya tarihinde iş dünyası boykotunun işe yaradığının görülmediğini hatırlatarak, “Tarih bunu pek çok kez kanıtladı” diye konuştu.

Çin yıllardır Filipinler’in en büyük ticaret ortağı ve büyük bir yabancı yatırım kaynağı olmaya devam ediyor. Çin yılın başında Hindistan cevizi, avokado ve dondurulmuş meyveler de dahil olmak üzere Filipinler’den ithal edilen meyveler listesine taze durianı da ekledi.