Filistinliler Batı Şeria’da Yahudi Yerleşimlerine Karşı Gösteri Düzenledi

Son Güncelleme: 19.08.2023 17:43
BEİT DAJAN, 19 Ağustos (Xinhua) — Batı Şeria’nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protesto düzenleyen Filistinliler, 18 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
BEİT DAJAN, 19 Ağustos (Xinhua) — Batı Şeria’nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protesto düzenleyen Filistinliler, 18 Ağustos 2023.
(Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA5 saat önce
DÜNYA6 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
DÜNYA7 saat önce
SİLAHLI SALDIRIDAN KAÇARKEN OTOMOBİLİYLE EVİN ÇATISINA DEVRİLDİ
Tokat’ta Kızılay’a ait kan nakil aracına ikinci bir kaza
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.