Fırtına Balık Fiyatlarını Etkilemedi – Son Dakika

Hafta sonu Karadeniz’de etkili olan fırtınanın ardından Düzce’de balık tezgahlarında değişiklik gözlenmedi. Fırtınadan etkilenen limanlarda temizlik çalışması yapıldığını söyleyen balıkçılar, olumsuz hava şartlarının şimdilik balık fiyatlarını etkilemediğini ifade etti.

Karadeniz sahillerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan sağanak yağış ve fırtınadan limanlardan da etkilendi. Birçok balıkçı teknesi alabora olup parçalandı. Vatandaşlar ise balık tezgahlarındaki son durum merak etmeye başladı. Denizde balığın yön değiştirmemesi için böyle bir karışıklığı beklediklerini belirten Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç, “Hamsi yine hava muhalefetinden sonra çıkıyor. Çeşitli balıklarda az çok geliyor. Balık ilerleyen zamanlarda daha iyi olacak, bekliyoruz. Hafta sonu fırtınalarda ufak tekneler limanlarda zarar gördü. Mendirekler ve limanlarda bir sorun yok, sağlam. Temizlik yapılıyor hayat normale dönmeye başladı. Bu durumun balık fiyatlarını engelleyecek bir durumu yok. Denizin biz böyle karışmasını zaten bekliyorduk. Balığın yönünü değiştirmesinin bölgede balığın çoğalmasına sebeb olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzce’de tezgahlarda hamsi kilosu 60, istavrit 80, mezgit 150, somon 200, kırma tekir 300, torik tanesi 500, levrek tanesi 130, çupra ise tanesi 120 liradan alıcı buluyor. – DÜZCE