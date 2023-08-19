Fransa, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’yı yenerek şampiyon oldu

Son Güncelleme: 20.08.2023 00:45

Fransa, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’yı 67-63 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İspanya maçın ilk periyodunu 21-10, ikinci periyodunu 33-31 önde tamamladı. Ancak Fransa üçüncü periyotta öne geçti ve maçı 67-63 kazandı. İtalya ise üçüncülük maçında Finlandiya’yı 59-58 yenerek üçüncü oldu. Tören sırasında Fransa takımına kupasını TBF Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti. Turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ise Fransa’dan Ainhoa Risacher seçildi.

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’yı 67-63 yenen Fransa şampiyonluğa ulaştı.

Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta İspanya, ilk periyodu 21-10, ikinci periyodu 33-31 önde kapadı.

Üçüncü periyodun sonunda 50-47 öne geçen Fransa ekibi, maçı da 67-63 kazandı.

Şampiyonada üçüncülüğü Finlandiya’yı 59-58 yenen İtalya elde etti.

Düzenlenen törende Fransa takımına kupasını TBF Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.

Kupanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Fransa ekibinden Ainhoa Risacher seçildi.

Kaynak: AA



