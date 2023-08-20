Fred ile Cengiz Ünder, Samsunspor kamp kadrosunda

Süper Lig’in 2’nci haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe’de kamp kadrosunda yeni transferler Fred ile Cengiz Ünder de yer aldı.

Sarı-lacivertliler, ligin 2’nci haftasında Samsunspor ile yarın saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maçın kamp kadrosuna takıma yeni katılan Brezilyalı orta saha Fred ile milli futbolcu Cengiz Ünder de dahil edildi.

Sarı-lacivertli takımın Samsunspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Emir Ortakaya, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Yusuf Kocatürk, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.