Futbol: Trendyol 1. Lig – Son Dakika

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Özkul, Mehmet Şengül
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Dk. 58 Muhammed Akarslan), Burak Süleyman (Dk: 84 Bülent Cevahir), Nalepa (Dk. 65 Çağlayan Menderes), Erdi Dikmen, Hakan Yavuz (Dk. 46 Kasongo), Rodriguez (Dk. 46 Roshi), Erdi Dikmen, Mikail Okyar
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Wu, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 36 Enes Keskin), Erdal Öztürk (Dk. 46. Akabueze), Yatabare (90+7 Oltan Karakullukçu), Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan, Rodrigues (Dk. 85 Ensar Kemaloğlu), Uğur Akdemir, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 85 da Silva)
Sarı kart: Dk. 52 Rodrigues, Dk. 90+8 Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)
Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Sakaryaspor, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
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